No, non c'è futuro per Federico Bernardeschi alla Juventus. I bianconeri faranno un punto a gennaio con l'agente, Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Federico non può permettersi di restare a guardare, una cessione nelle prossime settimane è tutt'altro che improbabile. Qualche mese fa, per ragioni diversi, non si è arrivati a un accordo con Napoli e Lione, due piste che potrebbero riaprirsi. Molto dipenderà dalle proposte. Quando c'è di mezzo Raiola tutto è possibile.