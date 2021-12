Resta in evoluzione la situazione di Federico Bernardeschi, che può rinnovare con la Juve ma può anche andare via. Un eventuale prolungamento del contratto avverrebbe al ribasso, secondo condizioni che l'esterno offensivo non gradirebbe particolarmente, volendo restare in bianconero ma solo sentendosi importante per la squadra. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il suo agente Federico Pastorello continuerà dunque a sondare eventuali interessamenti nei suoi confronti in giro per l'Europa, valutando possibili soluzioni alternative per il futuro del suo assistito.