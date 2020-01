Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, la trattativa tra Juventus e Barcellona per lo scambio tra Bernardeschi e Rakitic potrebbe davvero decollare. Secondo il giornale spagnolo, infatti, la Juventus ha provato fino all'ultimo giorno del mercato estivo a chiudere la trattativa, forte dell'accordo con il centrocampista croato: a bloccare tutto, però, era stato Ernesto Valverde, ormai ex allenatore dei blaugrana. Oggi, con l'arrivo di Quique Setin, i piani potrebbero cambiare, anche se il nuovo tecnico ha voluto prendere tempo per valutare effettivamente i valori della rosa.