3









Non è finita finché non è finita. La Juve ci riproverà per Aouar perché è il momento giusto per farlo. Sarà giusta anche la clausola? Chissà. Intanto, ha attirato l'attenzione del presidente Aulas, non esattamente uno semplice da accontentare. Come racconta Calciomercato.com, i bianconeri ci avevano provato eccome nel periodo estivo: ma non ce l'hanno fatta, né si sono avvicinati in maniera chiara al giocatore.



LA PROPOSTA - Paratici, infatti, nell'ultimo contatto con il club francese aveva proposto una maxi operazione con Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi più una quota cash in cambio di Aouar, trattato anche dall'Arsenal senza successo a settembre scorso. Aulas ha preso volentieri De Sciglio (ma in prestito) però sull'operazione in sé ha deciso di non avallare proprio nulla. Voleva cash, niente scambio: così la Juve ha provato a imbastire un'operazione 'alla Chiesa', con un largo prestito e obbligo di riscatto, suddiviso e rateizzato in più anni. Ora è lotta con Psg e Arsenal, ma la Juve c'è. E vuole portare il risultato a casa.