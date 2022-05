Ormai pronto a lasciare la Juve dopo la scadenza di contratto, Federico Bernardeschi ha parlato del suo prossimo futuro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del classe 1994, accostato all'Inter e ad altre squadre di Serie A: "Se rimango in Italia? Non ho ancora nessun contratto davanti. In questo momento penso molto a me stesso e penso che sia la cosa più importante, vorrei un progetto bello che si sposasse con le mie idee e poi vedremo. Sono aperto a tutto".