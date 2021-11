QUI LE CONDIZIONI DI PAULO DYBALA

La ripresa si avvicina e come dopo ogni sosta per le Nazionali la Juventus fa la conta per capire quanti pezzi ha perso per strada. Si parte da Federico, che salterà sicuramente la gara con la Lazio e poi anche le successive. Gli esami svolti ieri al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado al muscolo ileopsoas di destra e starà fuori circa una ventina di giorni, saltando campionato e Champions League.Da valutare le condizioni di Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, acciaccato dalla prima sfida con l'Uruguay. Salteranno la sfida dell’Olimpico ancheancora infortunati, spiega la Gazzetta. Per loro c'è anche il dubbio Chelsea.