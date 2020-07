Futuro alla Juve in bilico per Federico Bernardeschi che ha recentemente lasciato lo storico agente Beppe Bozzo. "A prescindere dal prossimo procuratore resta complicata l’ipotesi Napoli, soprattutto per «colpa» dei diritti d’immagine, gestiti dalla Roc Nation, società fondata dal rapper Jay-Z - scrive Il Corriere di Torino - . Il club partenopeo gradirebbe pure Bernardeschi come parziale contropartita per Arek Milik ma Aurelio De Laurentiis vuole la gestione diretta dei diritti d’immagine di ogni calciatore azzurro. Se addio alla Juve deve essere, Bernardeschi preferirebbe la Premier, dove praticamente qualunque club sarebbe in grado di offrire uno stipendio superiore ai 4 milioni attuali (contratto in scadenza nel 2022).