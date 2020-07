Si mette in salita lo scambio tra Arek Milik e Federico Bernardeschi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i 4 milioni netti percepiti dall'ex fantasista della Fiorentina, infatti, superano il tetto ingaggi stabilito dal Napoli. Anche il recente contratto firmato dall'ex Fiorentina con la Roc Nation, agenzia fondata da Jay-Z che ne curerà i diritti d'immagine, è un ostacolo alla trattativa visto che come noto il Napoli vuole assorbire i diritti d'immagine di tutti i suoi assistiti. Lo scambio quindi è in salita.