Il fantasista della Juventus Federico Bernardeschi affida ai social il suo pensiero dopo Juve-Milan. "Tornare a giocare nel nostro stadio vuoto, silenzioso, senza il vostro calore, dopo mesi surreali, non è stato facile. Ma è solo l'inizio e ora il pensiero va dritto alla finale", ha scritto il numero 33 bianconero su Instagram postando una foto della partita di ieri. Entrato in campo al 63' al posto di Douglas Costa, "Berna" non ha impressionato. Ora restano 14 partite (speriamo di più) per convincere la Juve a puntare ancora su di lui.