La Juventus deve guardare anche alle uscite per finanziare il mercato in entrata. Tra i cedibili figura anche il nome dima l’esterno campione d’Europa non vuole lasciare la Juventus. Del resto, Allegri in conferenza è stato chiaro: "​Il mio pensiero è che un giocatore è bravo o non è bravo, poi ci sono le annate non felici. Sono ragazzi che durante la crescita non calcistica, ma anche di vita personale, cambiano perché si sposano, nascono i figli. Sono componenti che cambiano. Alcuni le subiscono, altri no. Bernardeschi è un giocatore importante e si ripresenterà con la testa giusta".