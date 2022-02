Brutte notizie dalla Continassa, dove oggi la Juventus si è allenata con vista all'impegno di campionato di domenica sera contro il Verona. Federico Bernardeschi, infatti, ha accusato un affaticamento muscolare e per questo motivo ha svolto una seduta di allenamento personalizzata. Il percorso di recupero durerà fino al termine della settimana e, per questo, la sua presenza per la partita contro l'Hellas è a rischio.