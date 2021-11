La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro dopo i due giorni di stop concessi a quanti non sono partiti con le rispettive Nazionali. Da oggi inizierà la vera e propria preparazione della gara di campionato di sabato prossimo, contro la Lazio. Il gruppo ha lavorato alla, concentrandosi su possessi palla per la costruzione dell’azione ed esercitazioni sulle varie situazioni di gioco.Sono anche iniziati i rientri dei primi Nazionali, compreso, tornato malconcio dalla trasferta di Belfast. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina presso ilhanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra.. Lo riferisce lo stesso club sul proprio sito. La squadra tornerà al lavoro mercoledì pomeriggio.Oltre a, Allegri non potrà contare nemmeno sucontro la Lazio. Da valutare poi i casi di, acciaccati durante gli impegni con le rispettive Nazionali: si attendono i controlli di routine al rientro dal Sudamerica per sbilanciarsi su un loro utilizzo, anche solo part time, all'Olimpico.