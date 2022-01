Piccolo fastidio muscolare per Federico Bernardeschi. L'esterno bianconero si è fermato nell'allenamento di ieri per un lieve problema, la cui entità non desta assolutamente preoccupazione. In vista del match con il Milan, Allegri ha scelto di non portarlo con sé per la partita di questa sera. Nessun rischio per il giocatore, che lavorerà per tornare al top già per la sfida di San Siro, dove la Juve giocherà un bel pezzo della rincorsa al quarto posto. Staremo a vedere come risponderà nei prossimi giorni.