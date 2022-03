Il centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a zero. Stando a quanto riporta Sportmediaset il giocatore di Carrara non accetterebbe nessun tipo di offerta di rinnovo al ribasso e preferirebbe lasciare il club a zero alla scadenza del suo contratto. Qualora avvenisse questa offerta da parte della Vecchia Signora il giocatore rifiuterebbe.