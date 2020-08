Purtroppo per lui, Federico Bernardeschi non ha indossato la pettorina nella partitella di oggi, che ha contraddistinto la squadra vincente da quella perdente. L’esterno della Juventus è in cerca di rilancio dopo diverse critiche sul suo conto, lui mantiene la ferma posizione di voler rimanere a Torino per giocarsi le sue carte nella nuova Juventus targata Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera non la pensa propriamente allo stesso modo: Fabio Paratici lo considera più una pedina di scambio. Ma Bernardeschi vuole ribaltare il tavolo, a partire da ogni singolo allenamento: “Training mood”.