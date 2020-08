Forte dei Marmi è la scenografia di quest'estate particolare, per Federico Bernardeschi. Il carrarino non ha dubbi sul suo futuro: la priorità sarà quella di rimanere in bianconero. Secondo Tuttosport, Berna non sembra convinto delle proposte dall'estero - si è fatto sotto l'Atletico Madrid di Simeone, come un anno fa - e sa che potrà giocarsi le sue chance nella Juventus di Pirlo. Nel frattempo, Federico ha cambiato agente: ha interrotto la collaborazione con Bozzo e praticamente sta per diventare un giocatore di Mino Raiola. Si è parlato di Manchester United e anche di un possibile ritorno alla Fiorentina, magari nell'ambito dell'affare Chiesa: intanto, lui vota ancora Juventus.