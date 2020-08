1









Federico Bernardeschi avrebbe preso una decisione sul suo futuro. Secondo quanto riporta Sportitalia, il fantasista della Juventus avrebbe avuto un colloquio con Andrea Agnelli confidandogli che vorrebbe restare alla Juve per giocarsi le sue chance oppure trasferirsi all'estero. No al Napoli che lo aveva chiesto in cambio di Arek Milik, ora destinato a vestire la maglia della Roma con Dzeko pronto a trasferirsi alla Juve. Bernardeschi intanto avrebbe deciso: o Juve o estero.