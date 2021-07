L'esterno classe 1994in scadenza di contratto con la Juventus nel 2022, avrebbe già preso una scelta relativa al suo futuro professionale. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il giocatore attualmente impegnato con la Nazionale di Mancini a EURO 2020, vorrebbe rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. Il suo agentesarebbe già al lavoro per trovare un accordo con la dirigenza della Juventus e accontentare il suo assistito. Bernardeschi non è però considerato come una pedina fondamentale dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, e la Juve sarebbe pronta a cederlo in questa sessione di mercato in caso di offerta importante.