Al termine della stagione il contratto di Federico Bernardeschi scadrà e l'esterno di Carrara potrebbe liberarsi a zero. Come riporta La Gazzetta dello Sport però la volontà di Bernardeschi, come dichiarato anche dall'agente Federico Pastorello è quella di rimanere ancora alla Juventus. La Juventus però per il momento non sembra muoversi per il rinnovo.