Il Manchester United piomba su Federico Bernardeschi. Come riporta Calciomercato.com i Red Devils hanno fatto un sondaggio per il bianconero. In questa stagione non ha espresso il suo talento, l'ex viola vorrebbe continuare a vestire la maglia della Juventus ancora per molto, almeno fino alla naturale scadenza del contratto nel 2022. Non la pensano così né le alte sfere societarie, né Maurizio Sarri, che per diverse partite diede fiducia al 26enne di Carrara, sperimentandolo trequartista e difendendo la scelta anche a costo di qualche critica, fino e vedere l’esperimento naufragare di fronte agli scarsi risultati. Poco considerato sul campo (24 presenze di cui 12 da titolare, e un solo gol all'attivo), pedina di scambio preziosa sul mercato. Non caso, Fabio Paratici ha inserito il fantasista ex Fiorentina in diversi discorsi, con Barcellona, Chelsea e Roma. Adesso, c'è anche il club inglese e la Juve lo valuta circa 40 milioni di euro. LA POSIZIONE DEI RED DEVILS – L’assunto di fondo è che in cima alle preferenze della dirigenza dei Red Devils c’è Jadon Sancho, vero e proprio crack del calcio europeo. Ma le strategie di mercato non si possono basare su un solo giocatore, per questo nella lista stilata dagli inglesi compaiono diversi nomi per rinforzare le corsie esterne, tra cui quello di Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus costituisce un’opzione per il Manchester United, che ha iniziato a prendere informazioni, senza imbastire una trattativa con il club bianconero o con l’entourage del giocatore. Al netto della concorrenza inglese, Bernadeschi è uscito dal progetto tecnico della Juventus, per assumere il ruolo di contropartita tecnica. Un futuro ancora da risolvere ma che si sta lentamente delineando. Tocca a lui, ora, riacquistare la stima persa e ribaltare lo scenario.