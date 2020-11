1









"La Juve è lontana per com'è sicuro e per come entra nelle azioni". Così è, se vi pare, di sicuro così è per La Gazzetta dello Sport. Che a Federico Bernardeschi regala un bel 6.5 in pagella. Del resto, Federico entra in tutti i momenti clou della gara. Compreso il cross da cui nasce il rigore. Servirebbe velocità d'esecuzione, quella che ad esempio ha Emerson Palmieri: non ha fatto il terzino, semmai si è portato avanti il lavoro da attaccante aggiunto. Col senno di poi, una figura che alla Juve servirebbe come il pane: "Una serie di fughe che creano scompiglio", scrive la Rosea. L'obiettivo è già fissato e si chiama mercato di gennaio.



Ecco le pagelle di Bernardeschi ed Emerson sui principali quotidiani