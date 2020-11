2









Federico Bernardeschi appare spaesato nella Juventus e si trasforma in Nazionale. Al netto delle sue precisazioni a Rai Sport seguite all'ottima prestazione in amichevole contro l'Estonia, resta sempre delicata la sua situazione in bianconero. E ad orchestrare quello che sarà nel suo futuro, ci pensa il procuratore. Che non è uno qualsiasi. È Mino Raiola.



GLI SCENARI - Bernardeschi ha aperto alla possibilità della cessione già a gennaio, per ritrovare fiducia e rialzare le proprie quotazioni anche azzurre (magari di titolarità, chissà) in vista degli Europei. Ma quali sono le possibili soluzioni? Ce lo ricorda Calciomercato.com: sono Barcellona e Lione i due club al momento interessati. Anche se di trattativa ancora non si parla. E le trattative, in entrata, potrebbero partire dopo una cessione dell'ex Fiorentina: pronto l'assalto o a un terzino (in pole position Emerson Palmieri) o a un centrocampista di qualità (in pole Rodrigo De Paul).