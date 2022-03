Dopo la decisione sul futuro di Paulo Dybala che vedrà la sua strada e quella della Juventus dividersi è ora di pensare agli altri rinnovi. In scadenza a fine stagione ci sono Mattia De Sciglio il cui incontro è previsto per settimana prossima, Juan Cuadrado, Mattia Perin e Federico Bernardeschi. Il futuro di Bernardeschi resta un rebus. Non sembra che sia già pianificato l'incontro con l'entourage dell'azzurro per discuterne il rinnovo.



DESTINAZIONI - Nel caso in cui Bernardeschi non dovesse rinnovare c'è il forte interesse delle due squadre della Capitale: Roma e Lazio. Entrambe però presentano della complicazioni. La Roma sarebbe disposta ad affondare il colpo per il giocatore di Carrara soltanto qualora si liberasse a zero. A quel punto ci sarebbe soltanto da pagare l'ingaggio di Bernardeschi. La Lazio invece potrebbe acquistare anche il cartellino del giocatore ma l'ingaggio del giocatore di Carrara sarebbe troppo alto per gli standard biancocelesti. Ad oggi stando alle ultime indiscrezioni sembra che il futuro di Bernardeschi possa essere lontano da Torino.