Dalla nazionale alla nazionale. O almeno al periodo nazionali. Per Federico Bernardeschi - un mese dopo - è arrivato però tempo di sorridere. L'esterno bianconero aveva subito, nell'ultimo ritiro di settembre degli azzurri, un risentimento muscolare: era il due settembre quando fu costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano per tornare a Torino, dove iniziò immediatamente le terapie. Ebbene, poco più di 30 giorni dopo, Federico è pronto a entrare nel vivo della Juventus e nel pieno dell'era Pirlo. Come racconta Sky Sport, il toscano sarà infatti già in gruppo al ritorno degli allenamenti. Dunque, lunedì 12, alla ripresa delle sedute, toccherà anche a 'Berna'.