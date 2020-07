1









Considerando che su 73 gol fatti più della metà arriva dalla premiata ditta Cristiano Ronaldo-Dybala (30 e 11) e da Higuain (7), significa che il resto della squadra non è poi così produttivo. Alla difesa non si può chiedere di più, 12 reti, che sovrastano le 7 del centrocampo, dal quale si deve pretendere molto di più. Lo scarso apporto realizzativo arriva anche dall’esterno destro d’attacco: Bernardeschi è ancora a secco, Douglas Costa è a quota uno ma passa più tempo ai box che in campo, Cuadrado invece ne ha fatti due di gol. E questo spiega molto della bassissima vena realizzativa dei primi due, considerando il fatto che il colombiano viene impiegato maggiormente come terzino. Niente paura però, perché dall’anno prossimo ci sarà Dejan Kulusevski a cavalcare la fascia destra. E lui, di gol, ne fa tanti.



9 GOL E 9 ASSIST - Se fosse seduto ad un tavolo da poker, il talento svedese calerebbe una sostanziosa coppia di 9, come recita lo score di gol e assist. Gli ultimi decisivi poi, una rete (spettacolare, un destro a giro imprendibile) e un’assistenza che hanno abbattuto il Brescia e trascinato il Parma alla vittoria. Il classe 2000 ha segnato più di tutto il centrocampo della Juventus. Da solo. Certo, è difficile immaginare che mantenga gli stessi numeri al primo anno in bianconero, ma è una vera forza della natura pronta ad irrompere nell’universo bianconero. Strappato all’Atalanta per 35 milioni di euro più 9 di bonus, nel corso della stagione si è dimostrato più e più volte un duro, un ragazzo giovanissimo ma dal carattere forte, mentalmente pronto a sobbarcarsi la pressione di una piazza pesantissima. Non a caso uno dei suoi idoli d’infanzia era Ibrahimovic, suo connazionale. 9 gol e 9 assist: a due partite dalla fine del campionato, ecco il biglietto da visita di Kulusevski, con cui si busserà alle porte della Continassa tra qualche settimana.