Buone notizie per Massimiliano. La Juve sta iniziando a recuperare pezzi importanti in vista della sfida di sabato sera contro l'Atalanta: il tecnico deve innanzitutto gestire le scorie della brutta sconfitta in Champions con il Chelsea, quindi valutare la condizione di diversi giocatori. In particolare di chi ha giocato proprio a Stamford Bridge.Come raccolto da IlBianconero.com, Federicoe Giorgiohanno lavorato con i compagni di squadra nella seduta di oggi. Per il primo, smaltita la lesione di basso grado a carico ​del muscolo ileopsoas di destra; Chiellini si era fatto male poco prima del ritiro della Nazionale al tendine d'Achille. Entrambi saranno probabilmente a disposizione di Allegri.