Ancora un po' di pazienza, ma soprattutto un passo alla volta. Federico Bernardeschi - che oggi compie 28 anni - è ancora alle prese con l'infortunio da smaltire e non ha fatto parte della Juventus che ha ripreso ieri la preparazione in vista del derby con il Torino di venerdì. L'esterno ha lavorato ancora a parte ieri, ma il suo rientro in gruppo potrebbe avvenire già oggi, anche se non sarà a pieno regime già per dopodomani. Potrebbe essere a disposizione per il Derby della Mole, l’obiettivo è tornare tra i convocati ma essere pronto davvero per il ritorno della Champions League, in trasferta martedì prossimo in casa del Villarreal. Vuole esserci per ll’andata degli ottavi di finale. Lo riporta il Corriere dello Sport.