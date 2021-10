Federico, esterno offensivo della Juventus, sta trovando una continuità che poche volte si era vista in bianconera. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, sarà pronto a partire dall'inizio anche contro lo Zenit: ritenuto pedina importante, l'ex Fiorentina ha il contratto in scadenza, ma per il rinnovo molto dipenderà da questa stagione.