Un anno non si giudica soltanto dai trofei, parola di Federico Bernardeschi.

Day Off: Bernardeschi, con Diletta Leotta, arriva il 3 gennaio su #DAZN. pic.twitter.com/MuIrGQtf0f — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 30, 2021

è diventato uno dei trascinatori, sul campo, delladi. Tanto da chiudere il 2021 con una standing ovation dello Stadium, cosa impensabile a inizio stagione. Ai microfoni di Dazn si è raccontato, ripercorrendo le tappe dell'anno che sta per concludersi.ha sottolineato l'importanza dell'Europeo vissuto da protagonista, visto che è stato decisivo dal dischetto, segnando sia contro lasia contro l', nella finale di: "Ora credo di essere risalito, io penso che con l'Europeo ho chiuso un cerchio diciamo... un cerchio del mio viaggio, e se n'è riaperto uno adesso che secondo me sarà pazzesco".- "Il 2021 è stato un anno meraviglioso, non mi posso lamentare perché, ho vinto uncon la, mi è nata una, abbiamo comprato, ci siamocon mia moglie. Quindi io proprio... di lamentarmi non ho niente, per questo che ti dico... ringrazio anche i... nonostante... perché detta così, elencandoti queste cose, sembra un anno pazzesco, in realtà in questo anno ci sono stati tanti momenti difficili. Lo definirei, un anno dell'equilibrio. Io penso di aver trovato definitivamente il mio equilibrio".