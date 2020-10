Federico Bernardeschi è uno dei giocatori attorno al quale ruota più curiosità da parte degli appassionati juventini. Il suo ruolo per mister Pirlo è al centro di suggestioni e ipotesi di rilancio dopo un'annata non semplicissima. Lo stesso ex Fiorentina, pronto a riabbracciare un amico come Federico Chiesa, ha postato oggi pomeriggio una foto che lo vede impegnato nell'allenamento della mattinata. Con una citazione dello scrittore Mark Twain: "Il segreto per andare avanti è... cominciare!". Per Bernardeschi questo può essere davvero un nuovo inizio, ormai smaltito l'infortunio e pronto a far parte della rivoluzione di Pirlo.