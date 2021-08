. Si sa, il mercato è imprevedibile, ma a meno di clamorose sorprese, questo dovrebbe essere lo scenario. Le offerte di mercato scarseggiano. Nessun club, al momento, può garantirgli i 4 milioni netti a stagione che percepisce alla Vecchia Signora e, come riporta calciomercato.com, la sua intenzione è molto chiara: rimanere a Torino e cercare il riscatto.RISCATTO – “”. Questo hanno urlato oggi alcuni tifosi bianconeri presenti davanti al JMedical, in attesa che i campioni entrassero per sostenere le visite mediche. È quello che spera anche Bernardeschi; la lunga rincorsa alla stagione del riscatto comincia da Euro 2020, dalla vittoria del trofeo, dalle motivazioni di quel gruppo e dalla fiducia in sé. Alleato prezioso, in questo caso, mister Massimiliano Allegri. È finita, quindi, l’era degli esperimenti tattici iniziata prima con Sarri e proseguita con Pirlo. Adesso, dipende tutto da Bernardeschi.