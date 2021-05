L’Italia di Mancini si appresta a scaldare i motori in vista dell’Europeo, che inaugurerà l’11 giugno contro la Turchia. Stasera affronterà il San Marino in un’amichevole, sfida che significherà molto per Bernardeschi. Non solo perché titolare e dunque potrà giocarsi una chance per convincere il tecnico a portarlo nella spedizione europea, ma soprattutto perché lo farà con la fascia da capitano al braccio. Un riconoscimento importante per l’ex Fiorentina, il cui futuro potrebbe cambiare con il ritorno di Allegri alla Juventus.