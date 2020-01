La Juve compra Dejan Kulusevski. Arriverà a giugno. Ma carte alla mano potrebbe in ogni caso esserci ancora tempo e modo per regalarlo subito a Maurizio Sarri. Come scrive Calciomercato.com, d'altronde Aaron Ramsey e Douglas Costa han trascorso più tempo in infermeria che in campo, il nodo Emre Can è ancora tutt'altro che sciolto. E, soprattutto, Federico Bernardeschi mese dopo mese assomiglia sempre più a una scommessa persa. L'acquisto di Kulusevski va a colpire proprio quest'ultimo bersaglio, nel medio o lungo periodo. Perché a fargli spazio sarà proprio Bernardeschi la prossima stagione, scivolato sempre più nel cono d'ombra del talento mai realmente esploso. Ora pure lui è finito - si legge - nell'elenco dei giocatori in vendita o quantomeno sacrificabili. Anche a gennaio. Ma il giocatore ha già chiarito di non voler cambiare aria prima di fine stagione salvo clamorose sorprese. In Italia Roma e Inter restano alla finestra, all'estero c'è sempre il Barcellona, come quest'estate.