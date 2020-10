1









E' un bersaglio facile, ma Bernardeschi non fa nulla per togliersi dal mirino. La Juve cade rovinosamente con il Barcellona e il secondo gol è una caduta incredibile dello stesso esterno che provoca un rigore evitabile (un po' dubbio) su Ansu Fati. Due a zero, segna Messi e piovono i fischi virtuali dai social. Per Bernardeschi è davvero una via crucis senza senso: "A me sinceramente anche dispiace per #Bernardeschi, c’è qualcosa nella sua testa che palesemente lo blocca, non è un giocatore sereno", il commento di Gabriele. Una goccia di preoccupazione in un oceano - purtroppo - di insulti facili facili. Juve-Barcellona è un'altra serata da dimenticare per lui.



