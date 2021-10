#Bernardeschi arriva al JMedical, con tutore alla spalla destra, per le visite mediche dopo l'infortunio in #InterJuve pic.twitter.com/cNitI0dz3j — ilbianconero (@ilbianconerocom) October 25, 2021

Ore 10.40 circa. Federicosi vede al JMedical, dopo le visite di questa mattina di Moise. L'esterno bianconero si era infatti infortunato nella sfida di ieri sera contro l'Inter: un normale contrasto di gioco ha portato Federico a chiedere il cambio, per un problema alla spalla che proprio non è riuscito a smaltire.Il giocatore si è presentato al centro medico bianconero con un vistoso tutore al braccio destro, in attesa delle visite ora in corso e del responso in vista di Juventus-Sassuolo. Al momento resta in dubbio.