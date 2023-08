Mancano ormai pochissimi giorni alla chiusura del mercato e in casa Juve si sta lavorando ancora sul fronte Berardi, con il Sassuolo che continua a fare muro sia al calciatore sia alla dirigenza della Continassa. Nel frattempo, l'esterno neroverde è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro il Napoli.