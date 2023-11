La Juventus a gennaio "si farà trovare pronta". Lo ha confermato il ds Giuntoli e in vista di un mercato che per i bianconeri si prospetta scoppiettante è tornata a farsi viva l'idea di Domenico. L'esterno del Sassuolo secondo Tuttosport è sfumato in estate per questioni di bilancio, ma con il club neroverde c'è la possibilità di trovare formule vantaggiose per il presente bianconero e per il futuro delle casse sassolesi.