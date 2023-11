Dodici stagioni con il Sassuolo lo rendono una delle poche bandiere in circolazione, maIl 29enne può ancora toccare qualche traguardo, come i 150 gol con la maglia del Sassuolo e avvicinarsi alle 400 presenze. L'estate appena passata è stata l'ennesima in cui le voci di mercato non si sono poi concretizzate. Mai come in questo caso però lo stesso giocatore aveva "spinto" per chiudere il suo ciclo al Sassuolo conAi bianconeri, scrive il Corriere dello Sport,​ serve un jolly capace di fare l’ala, il trequartista, la seconda punta e il falso nove, di accendere la manovra e consentire, all’occorrenza, di passare al modulo con i tre attaccanti. In estate tornerà con insistenza sul giocatoreanche se c'è un precedente che può aiutare per la riuscita dell'operazione. Ovvero l'affare che ha portato a Torino Manuel Locatelli. Il centrocampista arrivò alla Continassa nel 2021 con la formula del prestito biennale gratuito, con 25 milioni da versare in tre esercizi e altri 12,5 sotto forma di bonus. Un pagamento in comode rate che ha permesso alla Juve di ammortizzare il costo in 5 anni. I rapporti col Sassuolo sono ottimi e la quadra economica può arrivare proprio partendo da modalità simili.