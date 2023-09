La Juve potrebbe anche scoprire di non aver più bisogno di Berardi perché nel frattempo esploderà Yildiz, questo scrive Tuttosport in merito al possibile approdo del giocatore del Sassuolo a gennaio. Berardi rimane un obiettivo dei bianconeri ma dipenderà anche da quello che farà vedere il classe 2005 turco in questi mesi.