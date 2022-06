La Juve non aveva gradito il fatto che Di Maria, nonostante il dialogo avanzato, si fosse messa a flirtare con il Barcellona. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, c'è ancora tanto spazio per i bianconeri, che pure non sono più disposti ad aspettare a lungo: dentro o fuori, perché la società in caso di risposta negativa ha la necessità di mettersi alla ricerca di un sostituto.



SU BERARDI - A proposito: e Berardi? Resta in cima alla lista, ma solo se Di Maria non dovesse concretizzarsi. I contatti con il Sassuolo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non sono ancora stati avviati. L'azzurro è valutato dagli emiliani intorno ai 30 milioni di euro, meno dunque di Nicolò Zaniolo. Con l'agente, Vigorelli, è stato avviato il discorso da tempo, ma la Roma per Nicolò chiede 40 milioni. Occhi anche su Mudryk dello Shakhtar.