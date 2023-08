Uno dei tormentoni che accompagna ogni estate, quello di Berardi alla Juve. L'approdo del capitano del Sassuolo a Torino non è ancora da escludere riferisce Sportiitalia, secondo cui, dopo i sondaggi di Napoli e Lazio, questa pista è da tenere in considerazione. D'altronde alla Juve, Berardi piace molto e il giocatore non ha negato le possibilità di andare via in estate. "Non posso essere nella sua testa”, ha detto invece il suo allenatore, Alessio Dionisi.La base cash, si legge, sarebbe di 20 milioni più una contropartita tecnica di gradimento del Sassuolo. Gli indizi portano a Matias Soulé che la Juve valuta non meno di 15 milioni e che ha moltissimi corteggiatori non soltanto in Italia. In questo momento il club bianconero è impegnato nelle cessioni, ma qualcosa in entrata accadrà.