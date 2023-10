La Juventus non ha ancora mollato la presa per Domenico Berardi. I bianconeri continuano a seguire con interesse la situazione legata al suo futuro, soprattutto in ottica estate; il classe '94 ha un contratto fino al 2027 ma se i due club dovessero trovare l'accordo non sarà lui a opporsi a un trasferimento a Torino. Dopo tanti anni ha voglia di fare il salto in una big, a 29 anni si sente pronto per inserirsi in una realtà più grande dopo aver raggiunto ogni traguardo col Sassuolo. Le cifre dell'estate - 30 milioni di euro - erano state ritenute troppo alte, ma ora ci sono tanti mesi davanti per trovare l'intesa giusta. Contatti continui e con un'apertura tutto può cambiare velocemente.