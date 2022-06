E adesso? E' un momento di profonda incertezza per i tifosi della Juventus, che attendono notizie soprattutto su Angel Di Maria. Il Fideo, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai un ricordo del mercato bianconero: la Juve avrebbe lasciato la pista, l'attesa era diventata insostenibile.



Al momento, l'unica certezza è che l'argentino non abbia ancora dato una risposta certa ai bianconeri, nonostante l'accordo raggiunto tra le parti. L'attesa è spasmodica e tra i tifosi social si insinua un dubbio: e se alla fine arrivasse Berardi?



Da un rapido sondaggio, non è esattamente il profilo preferito. Anzi: qualcuno ha addirittura paura che la situazione possa concretizzarsi.



