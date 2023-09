Berardi e la Juventus, ci risiamo. Secondo Tuttosport, in vista del prossimo mercato di gennaio i bianconeri preparano un nuovo assalto all'attaccante italiano del Sassuolo, che l'ad neroverde Giovanni Carnevali non ha tolto dal mercato, anzi: "Un addio a gennaio? Non si può escludere nulla, ma deve arrivare un’offerta molto importante". Queste le parole di qualche giorno fa, che aprono all'affare, a patto che arrivi un'offerta considerata degna dal Sassuolo. Ma cosa può succedere in questi mesi? "La Juve - scrive il quotidiano - potrebbe anche scoprire di non aver più bisogno di Berardi perché nel frattempo esploderà Yildiz. Oppure potrebbe trovarsi con 30 milioni di risparmio per i prossimi tre anni a causa di una squalifica per doping di Pogba ed essere in una situazione di classifica tale da vedere già vicini gli introiti della prossima Champions: e a quel punto decidere di investire anche su un prossimo trentenne come Berardi per mettere il turbo nella seconda parte di stagione. E sono solo due dei tanti scenari possibili".