Non c'è ancora l'accordo tra Juve e Sassuolo per Domenico Berardi ma la sensazione è che serva poco per sbloccare la trattativa e arrivare alla fumata bianca. Un passo in avanti e magari decisivo, come riferisce Tuttosport, può essere l'inserimento di Iling Junior nell'operazione, dopo che il Sassuolo ha detto no a Matias Soulé. Necessaria però una valutazione congrua per l'esterno inglese.