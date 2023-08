. Quello tra laè stato un rincorrersi che negli anni non ha mai prodotto i suoi frutti. Più per intenzione del calciatore che, però, adesso ha deciso che il momento è arrivato. Il momento di fare il salto in una big, crescere e dimostrare il proprio valore. E quella big può essere la Juventus.. Secondo diverse voci circolate oggi, ci sarebbe anche un pre accordo sul contratto: un triennale a poco più di 3 milioni a stagione. La chiusura totale dell’accordo, però, appare ancora lontana.Sì, perché il Sassuolo è da sempre bottega cara e non farà certo sconti per la sua stella. La valutazione fatta dai neroverdi è intorno aiCifra alla quale la Juventus non si vuole avvicinare. Da qui il tentativo, ad oggi respinto, di inserire delle contropartite. Rallentamenti che non significano chiusura: si va avanti, alla fine del mercato mancano ancora 2 settimane e, adesso,