Prosegue la trattativa tra il Sassuolo e la Juventus per Domenico Berardi. È quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, secondo il quale ci sono stati nuovi contatti tra gli uomini mercato bianconeri e neroverdi. La Juve, però, resta vigile e "in attesa di chiarire la questione Di Maria". Sempre Tuttosport parla anche di Arnautovic: l'attaccante del Bologna è un nome caldo come vice Vlahovic.