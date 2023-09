Il nome di Domenico Berardi continua a circolare nell'ambiente Juve, anche in ottica mercato di gennaio. Ne parla Tuttosport secondo cui l'operazione potrebbe concretizzarsi se dovessero verificarsi due scenari. Il primo riguarda Paul Pogba; la rescissione del contratto farebbe risparmiare circa 30 milioni al club nei prossimi tre anni. E poi dipenderà anche dalla posizione della Juve in classifica. Se i bianconeri si troveranno già "sicuri" o a buon punto in ottica qualificazione Champions, allora la società penserebbe davvero a un investimento di questo tipo.