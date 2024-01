Juve, i tifosi sognano Benzema, Cosa succede

Fuori Kean e Milik e ci prendiamo un vero numero 9.



Chiesa Benzema Yildiz pic.twitter.com/olZJ7hF7rL — Jjuli (@jjuli_007) January 14, 2024

Il club arabo dell'si trova di fronte a una situazione critica, con il suo giocatore di punta, il vincitore del Pallone d'Oro 2022, Karim, al centro di un nuovo episodio controverso. Questo caso sembra rientrare nel trend di alcuni giocatori che, dopo solo pochi mesi nella ricca lega saudita, esprimono il desiderio di tornare in Europa. L'ultimo episodio coinvolge Jordan Henderson e sta attirando molta attenzione.Il caso di Benzema, precedentemente accusato di contemplare una rottura nonostante un accordo milionario fino all'estate del 2025, è esploso recentemente. Nelle ultime ore, l'attaccante francese non si è presentato al centro sportivo di Jeddah, ripetendo un comportamento già manifestato dopo la sconfitta contro l'Al-Nassr lo scorso 26 dicembre. Benzema ha anche ignorato l'appuntamento a Dubai, programmato per la preparazione della seconda metà della stagione sotto la guida di MarceloQuesta deludente esperienza è stata riportata dalle principali testate spagnole, tra cui As e Marca. Il giocatore non si è unito ai compagni nel luogo designato per il ritiro e le partite amichevoli, risultando quindi, che è stato sorpreso dal comportamento del suo giocatore.Tra Al-Ittihad e Benzema, dunque, è rottura totale con il calciatore francese che sembrerebbe intenzionato a tornare in Europa. Una notizia che ha fatto il giro del web. Tra questi, qualcuno ha tirato nuovamente fuori una foto di Benzema che gioca con un pallone griffato Juventus.Ma c’è la possibilità che Karim Benzema si trasferisca all’ombra della Mole? Molto difficile, anche se l’attaccante riuscisse a liberarsi dall’oneroso contratto, in questo momento il club bianconero non potrebbe garantirgli l’ingaggio richiesto