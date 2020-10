Dal ritiro dell’Uruguay, Rodrigo Bentancur suona la carica in vista del prossimo impegno contro l’Ecuador, gara in programma il 13 ottobre e valida per le qualificazioni al mondiale in Qatar 2022: “Concentrato sulla prossima partita”. Dopo l’impegno con la nazionale, il centrocampista uruguaiano si ritufferà nel mondo Juventus, dove deve dimostrare qualcosa nonostante la sua centralità dello scorso anno. Pirlo ha spiegato le sue panchine facendo riferimento ad un ritardo di condizione e a qualche acciacco fisico all’inizio del ritiro, adesso sta a lui dare risposte e riguadagnarsi la titolarità.